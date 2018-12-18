ABD, Rusya'ya nükleer anlaşmasından çekildiğini bildirdi

Rusya, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) tek taraflı olarak çekilme kararını kendilerine bildirdiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) tek taraflı olarak çekilme kararını kesinleştirdiğini söyledi.

Sputnik'in haberine göre Kommersant gazetesine röportaj veren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin INF anlaşmasından tek taraflı olarak çekileceği kararını kesinleştirdiğini ve bunu ikili siyasi kanallar aracılığıyla kendilerine bildirdiğini söyledi. Ryabkov ayrıca bu kararın müzakereye kapalı olduğunun da kesinleştirildiğini dile getirdi.

Ryabkov, ABD'nin Rusya'nın INF'ye uymadığına dair suçlamalarını reddettiklerini söylerken, bu iddiaların temelsiz olduğunu belirtti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ayrıca ABD'nin INF'den çekildikten sonra orta menzilli füzelerle Rusya'yı tehdit edebilecek girişimlere karşılık vereceklerini de sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Donlad Trump Ekim ayında Rusya'nın anlaşmaya saygı göstermediğini iddia ederek ülkesinin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekileceğini açıklamıştı. Putin ise ABD’nin INF’den çekilmesi durumunda ülkesinin buna karşılık vereceğini söylemişti.

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF), ABD ile Rusya arasında, iki ülkenin de kısa ve orta menzilli nükleer silahlarının kaldırılması ve üretimlerinin yasaklanması amacıyla 1987 yılında Washington'da imzalandı.