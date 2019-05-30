ABD, Rusya ve İsrail güvenlik danışmanları Kudüs'te buluşacak

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un Haziran ayında Kudüs’te Rus ve İsrailli mevkidaşlarıyla bir araya geleceği belirtildi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un Haziran ayında Kudüs’te yapılacak zirvede Rus ve İsrailli mevkidaşlarıyla bir araya geleceğini açıkladı.

Sanders yaptığı yazılı açıklamada “Haziran ayında ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben-Shabbat ve Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev Kudüs’te bölgesel güvenlik meselelerini görüşmek üzere bir araya gelecekler” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, ABD’nin 25-26 Haziran tarihlerinde Bahreyn’de düzenlediği “Refah için Barış” adlı ekonomi çalıştayının ABD’nin Filistin-İsrail çözümüne alternatif vizyon dayatma girişimi olduğunu belirtmişti.

ABD ile Bahreyn tarafından ortak düzenlenen çalıştay, Washington’un “Yüzyılın Anlaşması” diye adlandırdığı İsrail-Filistin planı kapsamındaki ilk organizasyon olarak görülüyor.

ABD’nin planını başından itibaren reddeden Filistin sözkonusu çalıştaya katılmayacağını açıklamıştı. Hamas da Arap ülkelerine çalıştaya katılmamaları çağrısında bulunmuştu. Rusya ve Çin Bahreyn’de düzenlenen çalıştaya katılmayacaklarını açıklamıştı.