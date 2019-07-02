ABD, Rusya ve AB’de olağandışı hareketlilik olduğu iddia ediliyor. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Hampshire gezisini iptal ederek acil olarak Beyaz Saray’a çağrıldı. Putin'in de tüm randevularını iptal ederek Savunma Bakanı'yla görüştüğü bildirildi.

ABD, Rusya ve Avrupa Birliği’nde olağandışı bir hareketlilik olduğu iddia ediliyor. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, New Hampshire’a yolculuğunu yarıda keserek Beyaz Saray’a acil olarak geri çağırıldı. NBC’nin haberine göre New Hampshire’da bir toplantıya gitmekte olan Pence’in uçağının son anda Washington’a geri döndüğü belirtiliyor. Ria Novosti'nin haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bugünkü randevularını iptal ederek Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu acil toplantıya çağırdı. Avrupa Birliği'nin Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdığı iddiası da sosyal medyada dile getiriliyor.