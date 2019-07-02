ABD, Rusya, AB ve Çin'de olağandışı hareketlilik olduğu iddia ediliyor

ABD, Rusya ve AB’de olağandışı hareketlilik olduğu iddia ediliyor. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Hampshire gezisini iptal ederek acil olarak Beyaz Saray’a çağrıldı. Putin'in de tüm randevularını iptal ederek Savunma Bakanı'yla görüştüğü bildirildi. Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin de acil toplantıya çağrıldığı belirtiliyor.

ABD, Rusya ve Avrupa Birliği’nde olağandışı bir hareketlilik olduğu iddia ediliyor.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, New Hampshire’a yolculuğunu yarıda keserek Beyaz Saray’a acil olarak geri çağrıldığı belirtildi.

NBC’nin haberine göre New Hampshire’da bir toplantıya gitmekte olan Pence’in uçağının son anda Washington’a geri döndüğü iddia edildi.

BEYAZ SARAY: ACİL BİR DURUM YOK

Pence'in sözcüsü Alyssa Farah ise Twitter hesabından bir açıklama yaparak Pence'in Washington'da kalmasını gerektiren bir durumun ortaya çıktığını söyledi. Farah açıklamasında "Acil bir durum yok. Kendisi en kısa sürede New Hampshire'a ziyaretini yeniden planlayacak" dedi.

Beyaz Saray sözcüsü Hogan Gidley de gazetecilere yaptığı açıklamada Pence'in Washington'da kalmasını gerektiren bir durum ortaya çıktığını söyleyerek "Endişeye neden olacak bir durum yok. Herkes iyi" dedi.

PUTİN SAVUNMA BAKANI ŞOYGU İLE GÖRÜŞTÜ

Ria Novosti'nin haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bugünkü randevularını iptal ederek Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu acil toplantıya çağırdı. Şoygu'nun Putin'e bugün batan denizaltıyla ilgili bilgi verdiği belirtildi.

Toplantı öncesinde gazetecilere bir açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Putin’in, 14 Rus denizcinin hayatını kaybettiği yangın nedeniyle programını iptal ettiğini, kısa süre içinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geleceğini belirtti.

AB VE ÇİN DE ACİL TOPLANTIDA İDDİASI

Avrupa Birliği'nin Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdığı iddiası da sosyal medyada dile getiriliyor.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin de acil koduyla toplantıya çağrıldığı belirtiliyor.

Tüm bu toplantıların Rus donanmasına ait yanan denizaltıdan nükleer radyasyon sızıntısı olduğu iddiaları üzerine yapıldığı söyleniyor.