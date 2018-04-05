'ABD Rus oligarklara yaptırım planlıyor'

ABD yönetiminin Rus oligarklara karşı yaptırım hazırlığında olduğu belirtiliyor.

ABD ile Rusya arasındaki gerilim seçimlere müdahale iddiaları ve casus kriziyle artarken, ABD'nin Rus oligarklara karşı yaptırım hazırlığında olduğu söyleniyor.

Reuters'in haberine göre ABD'nin adımının "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın isimleri" etkilemesi bekleniyor.

ABD'nin bu adımıyla birlikte "Rusya'yı seçimlere müdahale sebebiyle sorumlu tutmak" istediği öne sürülürken, yaptırımların bu hafta uygulamaya konacağı bildiriliyor.

Beyaz Saray ve ABD Hazine Bakanlığı ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.