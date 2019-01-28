ABD, Rus alüminyum devine yaptırımları kaldırdı

ABD, Rus oligarkı Oleg Deripaska’ya ait alüminyum devi Rusal’a ve diğer şirketlerine yaptırımları kaldırdı. Rusal’a yaptırımlar Çin’in alüminyumuna talebi rekor seviyeye çıkarmıştı. Kongredeki Demokratlar ise yaptırımların kaldırılmasına halihazırda süren Rusya soruşturması nedeniyle karşı çıktı.

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Putin’e yakınlığıyla bilinen Oleg Deripaska’ya ait dünyanın ikinci büyük alüminyum üreticisi Rusal’ın da içinde bulunduğu şirketlere getirdiği yaptırım kararını kaldırdı. Şirketlerdeki hisselerini yüzde 50’nin altına düşürmeyi kabul eden Deripaska’ya yönelik ABD yaptırımıysa sürüyor.

ABD Hazine Bakanlığı dün açıkladığı kararla Oleg Deripaska'ya ait United Co., Rusal, EN+ Group Plc ve EuroSibEnergo JSC şirketlerine uygulanan kısıtlamayı kaldırdı. 8 aydır süren müzakereler sonucunda her bir şirketteki hissesini yüzde 50’nin altına çekmeyi kabul eden Deripaska ise hâlâ yaptırıma tabi tutuluyor ve mal varlığına getirilen bloke sürüyor.

YÖNETİM KURULUNDA ABD'Lİ İSİMLER YER ALACAK

ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Rusal ve En+ şirketleriyle yapılan görüşmelerde yönetim kurulunda Deripaska ile bağı olmayan ABD’li ve Avrupalı “bağımsız” yöneticilerin yer almasının kabul edildiği bildirildi.

DEMOKRATLAR, SORUŞTURMA SÜRERKEN YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASINA TEPKİLİ

ABD’de Demokratların çoğunlukta olduğu Kongrede ise yaptırımları kaldırma kararı tepkiyle karşılandı. Kongredeki Demokrat temsilciler, 2016 başkanlık seçimlerine Rusya’nın müdahale ettiği iddiasıyla ilgili soruşturma sürerken, Trump’ın seçim kampanyasının yöneticilerinden Paul Manafort’a da yakınlığıyla bilinen Deripaska’ya ait şirketlere yaptırımların kaldırılmasına karşı çıktı. Manafort eylül ayında çıktığı duruşmada ABD’ye karşı komplo düzenlemek ve adalete engel olmak suçlamalarını kabul ederek savcıyla işbirliğine gideceğini açıklamıştı.

ÇİN ALÜMÜNYUM SATIŞINDA REKOR KIRDI

Çin’den sonra dünyanın en büyük alüminyum üreticisi olan Rusal’a ABD Hazine Bakanlığı’nca nisan ayında getirilen yaptırımlar sonucunda, Çin’in alüminyumuna talep artmıştı. Çin'in 2018 alüminyum ihracatı rekor seviyeye çıkmıştı. Yaptırımlardan ABD’li alüminyum şirketleri Alcoa Corp. ve Century Aluminum Co. da fayda sağlayan şirketler olmuştu.

Ancak Rusal'a yaptırımların İngiltere merkezli çokuluslu maden şirketi Rio Tinto gibi rakip üreticilere avantajdan çok dezavantaj getirdiği ifade edilmişti. Üretim sürecinde Rusal'a bağımlı olan bu şirketler, Rusal'ın İrlanda'dan Jamaika'ya kadar uzanan işletme sürecinin, küresel arz zincirinde yaşamsal bir yer tutması sonucu yaptırımlardan olumsuz etkilenmişti.

Yaptırımlar öncesinde Rusal, ABD'ye yıllık 700 bin ton alüminyum gönderiyordu.

