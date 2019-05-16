ABD polisinden Venezuela büyükelçiliğine baskın

Venezüela’nın Washington Büyükelçiliği’ni, ABD'nin desteklediği darbe lideri Juan Guaido’nun yandaşlarına karşı koruyan 4 kişi, polis tarafından gözaltına alın.
Venezüela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya destek veren protestocuların başındaki Codepink kadın aktivist grubunun kurucularından Medea Benjamin, polisin Venezüela Büyükelçiliği binasına girerek 4 kişiyi gözaltına aldığını duyurdu.
Gözaltına alınanlar arasında ABD Senatosu Yeşiller Partisi eski adaylarından Margaret Flowers, Amerikan üniversitesi Antropoloji Bölümü Öğretim üyesi Adrienne Pine da bulunuyor.
Benjamin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Viyana Sözleşmesinin tam ihlali. Rezalet” diye yazdı.
ABD ise Venezuela’da geçici devlet başkanı olarak tanıdığı darbe lideri Juan Guaido’nun temsilcisi Carlos Vecchio’yu büyükelçiliğe yerleştirmek istiyordu.
Dün polis büyükelçilik binasına baskın düzenleyerek binada nöbet tutan Code Pink ve ANSWER Coalition adlı savaş karşıtı kurumların temsilcilerinden binayı boşaltmalarını istemişti.