ABD petrol fiyatları tahminini yükseltti

İran’a yönelik yaptırımların tekrar gündeme gelmesiyle yaşanan arz eksikliği sonucunda son yılların en yüksek seviyesine yükselen petrol fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi’nin bu yıl için 73 dolar, gelecek yıl için de 69 dolar olarak öngördüğü petrol fiyatları, Libya’nın ihracatını artıracağı sinyalini vermesi üzerine güne 5 dolarlık düşüşle başlayarak 74,57 dolardan işlem gördü.

Mayıs ayından bu yana yükselerek yeniden son yılların en yüksek seviyesine çıkan ham petrol fiyatlarında ABD ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) tarafından yapılan müdahalelerin ardından kısmen düşüş gözlemlenmekle beraber, fiyatlardaki dalgalanlamalar devam etmekte.

BEKLENTİLER YÜKSELİYOR

2018 ve 2019 yıllarına dair petrol fiyatları tahminini açıklayan ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), Brent tipi ham petrolün ortalama varil fiyatını bu yıl 73 dolar, gelecek yıl için de 69 dolar öngörerek, bir önceki tahminini yükseltti. Raporun fiyatlardaki dalgalanmaya etki edeceği düşünülüyor.

İRAN YAPTIRIMLARI SONRASI STOKLAR ERİYOR

Aylık raporunda bu yılki ortalama üretiminin günlük ortalama 31,9 milyon varil seviyesinde gerçekleşmesini bekleyen OPEC’in tahmini, geçen yıla göre 0,6 milyon varil daha düşük. ABD’nin ham petrol üretimini sürekli artırmasına karşın stoklarının beklenenin üzerinde erime göstermesi dikkat çekiyor. ABD stoklarının 4,5 milyon varil düşeceği beklentisine karşılık stokların geçen hafta 12,6 milyon varil azaldığı açıklandı. İran’a yaptırımların tekrar gündeme gelmesi üzerine yaşanan arz krizinde, Rusya ve Suudi Arabistan da üretimlerini artırarak petrol fiyatlarındaki yükselişin önüne geçmeye çalışmıştı.

LİBYA'DAN İHRACATA DÖNÜŞ SİNYALİ

Dün 78,79 dolardan işlem gören Brent petrolün varil fiyatı, önemli üreticilerden Libya’nın ülkedeki dört limandan petrol ihracatına başlayacağını açıklamasının ardından hızla düşerek güne 74,57 dolardan başladı. Ülkede günlük üretim geçen ay içinde 254 bin 300 varil azalarak 708 bin varile gerilemişti.

Dünya Bankası, IMF gibi kuruluşların Brent tipi ham petrol için yılsonu beklentisi 80 dolar civarındaydı.