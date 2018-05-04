ABD özel kuvvetleri Yemen'de Husilere karşı savaşıyor

ABD'nin Suudi Arabistan'ın Yemen'e askeri müdahalesine doğrudan yardımcı olduğu, Husi güçlerine karşı operasyonlar gerçekleştirdiği bildiriliyor.

ABD yönetimi Suudi Arabistan'ın Mart 2015'te başlayan Yemen müdahalesine yalnızca lojistik ve genel istihbarat paylaşımı desteği verdiğini öne sürüyordu.

New York Times, geçtiğimiz yıl ABD özel kuvvetlerine bağlı "Yeşil Bereliler" birliğinin Yemen'de operasyonlara başladığını duyurdu.

Habere göre konuyla ilgili hiçbir resmi açıklama bulunmazken, ABD özel kuvvetleri Husilere ait balistik füze depolarını ve füze gönderme alanlarını hedef alan operasyonlar gerçekleştiriyor.

ABD'li yetkililer ve Avrupalı diplomatlara dayandırılan haberde, Yeşil Berelilerin operasyonlarının Pentagon'un ABD yardımının sınırlarına ilişkin açıklamalarıyla çeliştiği kaydediliyor.

ABD'li senatör Tim Kaine, Yeşil Berelilerin operasyonlarının "eğit donat misyonuyla savaşa katılma arasındaki çizgiyi bilinçli olarak muğlaklaştırdığını" söylüyor.

Suudi Arabistan ve ABD, Yemen'in önemli bölümünü kontrol eden Husi güçlerinin arkasında İran'ın olduğunu iddia ediyor. İran ise bölgeye silah gönderildiği yönündeki açıklamaları kabul etmiyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, konuyla ilgili açıklamasında "İran bütün bölgeyi istikrarsızlaştırıyor" diyerek, İran'ın "Yemen'de Husilerle silah ticareti yaptığını" öne sürmüştü.