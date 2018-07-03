ABD özel kuvvetleri Afrika'da en az 8 ülkede faaliyet yürütüyor

ABD özel kuvvetlerinin, Pentagon itiraf etmemesine karşın Afrika'nın en az 8 ülkesinde faaliyet yürüttüğü belirtiliyor.

ABD özel kuvvetlerine bağlı güçler, aralarında Kamerun, Kenya, Libya, Mali, Moritanya, Nijer, Somali ve Tunus'un da bulunduğu en az 8 Afrika ülkesinde operasyonlar gerçekleştiriyor ya da müttefik güçlerinin operasyonlarını yönetiyor.

Politico'ya konuşan görevdeki ve emekli Beyaz Saray ve ABD ordusu yetkilileri konuyla ilgili bilgilendirme yaparken, bu "küçük ölçekli" operasyonların Pentagon tarafından gizlendiği bildiriliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan bir "Yeşil Bereli", bu operasyonlarda "şüpheli teröristlerin hedef alındığını" savunarak, operasyonların "Kısım 127e" denilen bir yönetmelik kapsamında olduğunu söylüyor.

"Kısım 127e"nin Afrika hükümetlerinin ABD komando takımlarına kendi ordularını verdikleri ve bu birliklerle "ABD yurttaşlarına ya da büyükelçiliklerine tehdit teşkil eden" kişilerin hedeflendiği programları içerdiği belirtiliyor.

Geçtiğimiz Ekim ayında Nijer'de dört ABD askerinin ölmesiyle birlikte Afrika'daki ABD askeri varlığı yeniden tartışmaya açılmıştı.

Kısım 127e operasyonlarının gizlilik altında olmaları sebebiyle kıtadaki ABD operasyonlarının boyutuna dair kesin bilgi edinilemiyor.