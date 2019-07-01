ABD ordusu: Suriye'nin kuzeybatısında El Kaide'ye saldırı düzenledik

ABD'den Suriye'nin kuzeybatısında El Kaide ile bağlantılı cihatçılara hava saldırısı düzenlediği açıklaması geldi. ABD'nin 2 yıl aradan sonra bölgede düzenlediği saldırının, G-20 Zirvesi'nde Putin-Trump görüşmesinin ardından gerçekleşmesi Rusya ile ABD arasında bir uzlaşma olasılığını akıllara getirdi.

ABD ordusu Suriye'nin kuzeybatısında El Kaide'nin Suriye kolunun üyelerini hedef aldığını açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "ABD güçleri bir eğitim merkezinde bulunan Kaide'nin Suriye liderliğine karşı saldırı düzenledi. Bu operasyon ABD vatandaşlarını, ortaklarımızı ve masum sivilleri tehdit eden dış saldırıların komplosunu yapan Kaide'nin Suriye kolu üyelerini hedef aldı."

Suriye'de cihatçıları hedef almaya devam edeceklerini söyleyen CENTCOM, "Kuzeybatı Suriye Kaide'nin Suriye kolu liderleri için tüm bölgede ve Batı'da saldırı planı yapmaları dahil aktif şekilde terör faaliyetlerini koordine ettikleri güvenli bölge olarak kalmaya devam ediyor" dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, muhaliflerin Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, hava saldırısının Halep vilayetinde düzenlendiğini ve Kaide bağlantılı cihatçı çatı örgütü Hurras ed-Din'den (Dinin Muhafızları) 6 komutanın öldürüldüğünü söyledi. Öldürülen El Kaide liderleri arasında iki Tunuslu, iki Cezayirli, bir Mısırlı ve bir Suriyeli olduğunu belirtti.

Nusra Cephesi'nin Temmuz 2016'da Kaide'yle bağlarını koparttığını duyurmasının ardından kopan fraksiyonların oluşturduğu Hurras ed Din, Şubat 2018'de kurulmuştu. Bin 800 militanı bulunan Hurras ed-Din, Kaide ile bağlantılarını koruyor ve HTŞ ile aynı safta savaşıyor. HTŞ gibi Hurras ed-Din de Türkiye ile Rusya arasında varılan İdlib'in silahsızlandırılması uzlaşısını reddetmişti. HTŞ Ocak'tan beri İdlib'in büyük bölümü ile Halep ve Hama'nın İdlib'e komşu bazı bölgelerini kontrol ediyor.

ABD'nin bu saldırısı Rusya ile arasında bir uzlaşmanın mı olduğu sorularını akla getirirken AFP'nin görüşünü aldığı Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, saldırı ile G-20 Zirvesi'ndeki Trump-Putin görüşmesi arasında bir bağlantı olmadığını söyledi.