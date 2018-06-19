ABD Ordusu, komünist askeri ordudan attı

ABD ordusu, komünist olduğu gerekçesiyle bir askeri ordudan attı.

Amerika Birleşik Devletleri Kara Harp Okulundan geçtiğimiz yıl mezun olan bir asker, "Komünizm kazanacak" yazılı bir şapka taşıdığı için ordudan atıldı.

Spenser Rapone adlı genç, geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabında askeri üniforma altına giydiği Che Guevara tişörtünü gösteren bir fotoğraf paylaşarak da, askeri kamuoyunu şaşırtmıştı.

Rapone, New York'taki birliğinden yönetimin talebi üzerine istifa ettirildi.

Ordu yetkilileri geçtiğimiz yıl askere kınama cezası vermiş ve sosyal medya faaliyetleriyle ilgili bir soruşturma başlatmıştı. Ordudan yapılan açıklamada; " Teğmen Rapone’un eylemleri hiçbir şekilde ABD Askeri Akademisi’nin veya ABD Ordusu’nun değerlerini yansıtmamaktadır” denildi.

Komünizm yanlısı askerin tutumu, Florida Senatörü Marco Rubio'nun hedefi olmuş ve ABD ordusu Rapone'a müdahale etmek üzere göreve çağrılmıştı.

Soruşturmanın sonunda sosyalist devrimi savunarak yüksek rütbeli subayları ve ABD'li yetkilileri küçümsediği belirtilen Rapone hakkında, ABD ordusu “uygun eylem”in yapıldığını söyledi.

Rapone ise, Pazartesi günü Harp Okulunun girişindeki bir tabelaya orta parmağını gösteren bir fotoğraf yayınladı ve altına mesaj olarak "Son selam" ifadelerini yazdı.

Kendisini “devrimci bir sosyalist” olarak gördüğünü ve başkalarına devrimine katılması için çağrıda bulunduğunu söyleyen Rapone; “Ben, vicdan sahibi olan bütün askerleri, silahlarını bırakıp emperyalizmin ajanlarına hizmet etmeyi bırakmaya ve devrimci bir harekete katılmaya çağırıyorum” dedi.

Askeri uzmanlar, Harp Okulundan bir memurun azledilmesinin nadir olduğunu söylüyor. Askeri hukukta uzmanlaşmış bir avukat olan Greg Rinckey, askeriyenin, tüm mezunlar için beş yıllık hizmet yükümlülüğünü yerine getirmediği için aldığı eğitimden dolayı Rapone'dan tazminat talep edebileceğini söylüyor.

Gelecek ay sosyalizm konulu bir konferansta konuşma yapacak olan ve olayın yansımaları olabileceğini bildiğini söyleyen Rapone; “Tabii askeri kariyerim bitti. Öte yandan, birçok insan dışarı çıktı ve bana destek gösterdi. Benim gibi düşünen hem aktif görevinde olan hem de emekli pek çok asker var" dedi.