ABD ordusu 'kent savaşı' prosedürlerini değiştirdi

ABD ordusunun, "kent savaşı" prosedürlerinde değişikliğe gittiği belirtiliyor.

ABD ordusu "kent savaşı" prosedürlerinde değişikliğe giderek, kentte yapılan operasyonlarda oluşacak zarar ve sivillerin durumuyla ilgili uygulamalarını yeniledi.

WND'nin aktardığına göre yeni prosedürde "Bir kent bölgesini kurtarmak için onu yok etmenin çözüm olmadığı" söyleniyor.

Yeni prosedürlerin ana hatları internette yayımlanırken, "kent savaşı" konusunda "operasyonların gerekli olup olmadığına ve yapılıp yapılamayacağına komutanların karar vereceği" aktarılıyor.

ABD ordusunun yeni prosedürlerinde operasyon yapılacak bölgedeki "kritik altyapıların ya da stratejik ve operasyonel değeri olan yerlerin, kent bölgesinin coğrafi konumunun ve bölgenin siyasi, iktisadi ve kültürel öneminin" değerlendirilmesi isteniyor.

Buna karşın yeni prosedürlerde de ana hedefin "düşmanı yenmek" olduğu kaydediliyor.

Değişikliklerin Suriye ve Irak'ta IŞİD'e karşı operasyonların bitmesinden sonra gelmesi dikkat çekiyor. ABD koalisyonu Rakka operasyonu da dahil olmak üzere, harekat gerçekleştirdiği yerlerdeki yüksek sivil ölümleri ve kentlerin tamamen harabeye döndürülmesi sebebiyle büyük eleştiri çekmişti.