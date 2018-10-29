‘ABD ordusu İsrail’in Suriye’de İran’ı hedef almasından kaygılı’

İsrail’in Suriye’de İran güçlerini hedef almasının ardından ABD ordusunun ‘misilleme olabileceği’ kaygısına kapıldığı ileri sürüldü.

Wall Street Journal’ın haberine göre, ABD ordusundan yetkililer, İsrail’in Suriye’de İran askeri güçlerini hedef alan saldırılarının İran’ın Suriye’de ABD askerlerine karşı misilleme yapmasına yol açmasından kaygılanıyor.

Gazetenin dünkü nüshasında yer alan habere göre, ABD’li askeri yetkililer Donald Trump’ın İsrail’in Suriye’deki saldırılarını desteklemesine karşılık olarak İran’ın Suriye’de ABD askerlerini hedef alabileceğini belirtiyor.

Gazeteye ismini saklı tutarak konuşan bir askeri yetkili “Bu bizim için giderek artan bir kaygı” diye konuştu.

İran şimdiye kadar Suriye’de ABD güçlerine herhangi bir saldırıda bulunmadı.

Al Masdar’ın aktardığına göre, geçen ay İran Devrim Muhafızları Müfrezesi, ABD güçlerinin bulunduğu Deyrezzor’da IŞİD mevzilerini vurmuştu. Bu saldırıyı izleyen ABD güçleri daha sonra yaptığı açıklamada bu saldırının IŞİD mevzilerinde sıfıra yakın zarara yol açtığını bildirmişti.