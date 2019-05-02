ABD ordusu bünyesinde Uzay Kuvvetleri kuruluyor

Yasa teklifini Donald Trump hükümetinin Savunma Bakanı Patrick Michael Shanahan verdi. Shanahan asker kökenli değil, özel sektörden geliyor. Uzun süre Boeing’de üst düzey yöneticilik yapmış. Bu açıdan bakıldığında ABD emperyalizminin CEO tipi yönetici profiline tıpatıp uyuyor.

ABD Başkanı Donald Trump hükümetinin Savunma Bakanı Patrick Michael Shanahan tarafından verilen yasa teklifine göre, ABD Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bağımsız bir Uzay Kuvvetleri kurulması planlanıyor.

Özellikle dış politika konusunda Trump ile anlaşamayan ve 1 Ocak 2019 itibarıyla görevinden istifa eden asker kökenli Savunma Bakanı James Norman Mattis’in yerine gelen Shanahan halefinin aksine asker kökenli değil, özel sektörden geliyor. Uzun süre Boeing’de üst düzey yöneticilik yapmış. Bu açıdan bakıldığında ABD emperyalizminin CEO tipi yönetici profiline tıpatıp uyuyor.

Shanahan kurulması için yasa önerisi verdiği Uzay Kuvvetleri'nin gerekçesi olarak uzayla ilgili faaliyet gösteren çok sayıda farklı kurum arasında koordinasyon eksikliğinden ve uzay bağlantılı konularda Rusya ve Çin’in etkili programlarını gösteriyor.

Shanahan ABD’nin teknolojik altyapısının uzay altyapısına bağlı olduğunu belirterek hem yeni atılımların tek elden daha etkili şekilde gerçekleştirileceğini hem de Rusya ve Çin’in içine girdikleri uzay atılımlarının yarattığı tehlike yarattığını vurguluyor. Plana göre Uzay Kuvvetleri:

Hava Kuvvetlerine bağlı olacak

2020 içinde faaliyetine başlayacak

Çok sayıda farklı devlet kurumundaki uzay programlarını tek çatıda toplayacak.

Ancak planın içeriği bu kadar ve bu durum bizzat ABD içinde de eleştiri konusu oluyor. “At arabasını atın önüne koşmakla” suçlanan 56 yaşındaki Savunma Bakanının kurulması planlanan gücün işlevinin tam olarak ne olacağının belirlenmeden organizasyonunu yapması eleştiriliyor.

Taslak programına kamuoyu desteği yaratmak için kalemine sarılan Shanahan Wall Street Journal’da yayınlanan yazısında [1] yeni kuvvetin 72 milyon dolarlık bütçesi olacağını belirtiyor. Yazısını Apollo-11 tarafından ay yüzeyine bırakılan plaketteki “Tüm insanlık adına barış içinde geliyoruz.” mesajıyla bitiren ABD Savunma Bakanının bütün bu değişikliklerle yapmaya çalıştığı en son şey barışı sağlamak olsa gerek.

[1] https://www.wsj.com/articles/its-time-to-create-an-american-space-force-11556663582