ABD nükleer anlaşmasından çekilirse İran ne yapabilir?

İran yönetimi, ABD'nin nükleer anlaşmasından çekilmesi durumunda karşılık verileceğini söylüyor. ABD-İran gerilimi artarken, İran'ın seçenekleri tartışılmaya başlandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran anlaşmasından çekilip çekilmeyecekleriyle ilgili kararı 12 Mayıs'ta verecek.

İran'la ABD, Çin, Fransa, İngiltere, Rusya ve Almanya arasında yapılan Ortak Kapsamlı Eylem Planı anlaşması, İran'ın anlaşmaya uymasına karşın Trump tarafından istenmiyor.

İran yönetimi, ABD'nin anlaşmadan çekilmesi durumunda yeni bir müzakere olmayacağını ve karşılık verileceğini söylüyor.

İRAN NE YAPABLİR?

İran'ın olası hamleleriyle ilgili değerlendirme yapan Reuters, İran'ın Ortadoğu'daki varlığını kullanarak ABD çıkarlarını hedef alabileceğini aktarıyor.

Reuters'in değerlendirdiği seçenekler arasında İran'a yakın grupların ABD hedeflerine saldırı düzenlemesi de yer alıyor.

Değerlendirilen seçenekler şöyle:

IRAK

IŞİD'in 2014 yılında Irak'ın büyük kısmını ele geçirmesinin ardından İran, Irak'ta cihatçılara karşı mücadele edecek birlikler eğiterek, Haşd eş-Şaabi'yi silahlandırmıştı.

Siyasi bir güç olarak da Irak'ta önem kazanan Haşd eş-Şaabi birlikleri, ABD-İran anlaşmasının bozulması durumunda ABD'ye karşı söylemlerini artırabilir, hatta askeri saldırılar gerçekleştirebilir.

Reuters değerlendirmesine göre ABD hedeflerine yönelik olarak roket, havan ve bombalarla saldırılar düzenlenebilir. Bu saldırların doğrudan Haşd eş-Şaabi'ye bağlanamaması durumunda, İran sorumluluğu olmadığını iddia edebilir.

SURİYE

İran ve müttefiki Hizbullah, 2012'den beri Suriye'de aktif halde. İsrail, Suriye'de de binlerce kişiyi eğitip donatan İran'ın, "en az 80 bin Şii savaşçı" yetiştirdiğini iddia ediyor.

Suriye'deki İran varlığı, İran'ı ilk kez İsrail ile doğrudan çatışmanın içine sokmuştu. İsrailli yetkililer, Suriye'de kalıcı İran veya Hizbullah varlığına izin vermeyeceklerini aktarırken, nükleer anlaşmasının bozulması durumunda Suriye'deki İran yanlısı güçlerin İsrail'le çatışmayı artırabileceği söyleniyor.

Yazıda İran kontrolündeki güçlerinin Suriye'de bulunan 2 bin kadar ABD askerini de hedef alabileceği öne sürülüyor.

LÜBNAN

ABD'li ve İsrail'li yetkililere göre İran, Lübnan'da Hizbullah'ın güdümlü füze fabrikaları kurmasına yardımcı oluyor. İsrail güçleri Suriye'de bulunan Hizbullah varlığını düzenli olarak hedef alıyor.

Reuters değerlendirmesinde Hizbullah ve İsrail tarafları çatışma istemediklerini söylese de, yaşanan gerilimler "başka bir Lübnan savaşı" yaşanmasına yol açabilir.

Ayrıca değerlendirmeye göre Lübnan'da ciddi bir siyasi güç olan Hizbullah, İran-ABD anlaşmasının bozulması durumunda "Lübnan'ı istikrarsızlaştıracak adımlar" atabilir.

Beyrut'taki Amerikan Üniversitesi'nde siyaset profesörü olan Hilal Kaşan, "Hizbullah Lübnan siyasetini gerçekten kontrol ediyor" diye konuşuyor.

YEMEN

İran, Husilerle doğrudan bağını kabul etmese de, ABD'li ve Suudi yetkililer, Yemen'in büyük kısmını kontrol eden Husilerin İran tarafından silahlandırıldığını savunuyor.

Husiler, Suudi başkenti Riyad'ı ve Suudi petrol tesislerini hedef alan çok sayıda füze saldırısı gerçekleştirmişti.

İran'la nükleer anlaşmayı savunanlar, bu anlaşmanın bölgede açık savaş çıkmasını engellediğini ve gerilimi düşürdüğünü söylüyor.

Anlaşmanın bozulması durumunda İran'ın Husilere desteğinin artabileceği ve bunun Suudi Arabistan ve müttefiklerinden karşılık getirebileceği belirtiliyor.

İRAN'IN NÜKLEER SEÇENEKLERİ

İran'la yapılan anlaşma, ülkenin nükleer silah geliştirmesini engelliyor ve nükleer araştırma kapasitesine ciddi sınırlamalar getiriyordu.

İranlı yetkililer Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'ndan çekilebileceklerini söylüyor.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, ülkesinin nükleer silah geliştirme niyeti olmadığını söylüyor, ancak İran'la anlaşmanın sona ermesi durumunda konuyla ilgili ciddi gerilimler yaşanacak.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın gizli nükleer silah araştırmaları olduğunu öne sürmüş, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu bunu yalanlamıştı.