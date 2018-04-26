ABD Nijer'de İHA üssü kuruyor

ABD'nin Nijer'de silahlı insansız hava araçları için üs kurduğu bildiriliyor.

Afrika ülkesi Nijer'de ABD tarafından insansız hava aracı üssü kuruluyor.

Üssün önümüzdeki yıl kullanılmaya başlanacağı söylenirken, silahlı İHA'ların bulunacağı üssün "Nijer hükümetinin talebiyle" kurulduğu öne sürülüyor.

Üsse savaş uçaklarının ve MQ-9 İHA'larının getirileceği bildiriliyor.

ABD İHA'ları inşa edilen üsten Batı ve Kuzey Afrika ülkelerindeki hedeflere saldırı düzenleyebilecek.

'AFGANİSTAN'DAKİ GİBİ BİR DURUM OLUŞMASINDAN ENDİŞELİYİZ'

Nijer'deki ABD askeri varlığı, IŞİD saldırısında 5 Nijer, 4 ABD askerinin öldürülmesiyle birlikte gündeme gelmişti.

Nijerli yetkili Amadou Roufai, üsse dair açıklamasında "Afganistan'daki gibi bir durumun olmasından endişeliyiz, ABD askerleri eğitim yapan teröristlerle düğündeki siviller arsındaki farkı her zaman ayıramıyor" ifadelerini kullandı.

Nijer'de en az 800 ABD askeri bulunduğu biliniyor.