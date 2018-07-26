ABD Mısır'a 195 milyon dolarlık askeri yardımda sınırlamaları kaldırdı

ABD yönetimi, daha önce Mısır'a verilmesi planlanan ancak dondurulan 195 milyon dolarlık askeri yardımı teslim etme kararı aldı.

ABD, Mısır'a askeri yardımlara konan sınırlamaları kaldırdı. Daha önce dondurulan 195 milyon dolarlık askeri yardımın gerçekleştirileceği açıklandı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ın "insan hakları ihlalleri" sebebiyle askeri yardıma kısıtlama getirmişti. Kısıtlamaların kaldırılmasına sebep olarak "Mısır'ın talep edilen konularda adım atması" gösterildi. ABD açıklamasında Mısır'la yüksek güvenlik işbirliğinin ABD için önemli olduğu aktarıldı. Mısır ordusu, ülkenin kimi yerlerinde IŞiD ve El Kaide ile savaşıyor.