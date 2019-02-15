ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan açıklama: Suriye'den çekilme kararı yanlış

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Komutanı Joseph Votel, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının yanlış olduğunu savundu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Komutanı Joseph Votel, ABD'nin Suriye'den çekilme kararıyla ilgili konuştu.

Votel, IŞİD'in henüz yenilgiye uğratılmadığını savunarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının yanlış olduğunu söyledi.

ABD ile birlikte hareket eden Suriye Demokratik Güçleri'nin, tek başına IŞİD'le karşı karşıya gelemeyeceğini savunan Votel, IŞİD'in elinde pek çok kaynak olduğunu ve örgütle mücadele için ABD askeri varlığına ihtiyaç olduğunu öne sürdü.

Daha önce de Trump'ın kararını eleştiren Votel, ABD'nin "SDG'nin güvenliğini sağlamadan Suriye'den çıkılmaması gerektiğini" ve "çekilme kararının askeri görüş alınmadan verildiğini" söylemişti.