ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı: SDG askeri siperlerini yıktı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Twitter hesabından yayımladığı mesajda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Savunma Bakanı Mark Esper’in 22 Ağustos’ta yaptıkları telefon görüşmesinin ardından Suriye Demokratik Güçleri’nin askeri siperlerini yıktığını belirtti. CENTCOM mesajına siperlerin yıkıldığına ilişkin bazı fotoğraflar da ekledi.

CENTCOM’un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda “ABD Savunma Bakanı ile Türk Savunma Bakanı arasında Suriye’nin kuzeydoğusundaki güvenliği konuşmak üzere yapılan telefon görüşmesinin ardından 24 saat içinde Suriye Demokratik Güçleri (SDG) askeri siperleri yıktılar. Bu SDG’nin güvenlik mekanizması çerçevesinin uygulanmasına bağlılığını gösteriyor” denildi.

Within 24 hours of the phone call between U.S. SECDEF and Turkish MINDEF to discuss security in northeast Syria, the SDF destroyed military fortifications, Aug 22. This demonstrates SDF's commitment to support implementation of the security mechanism framework. pic.twitter.com/7OwGELGzoQ

