ABD Merkez Bankası’ndan faiz indirimi kararı

ABD Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan indirimle 1,75-2,00 bandına çekti.

ABD Merkez Bankası (Fed) bu yıl ikinci kez faiz indirimine gitti.

Banka bugün yapılan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında politika faizini 25 baz puan indirimle 1,75-2,00 aralığına çekti. Fed, ABD ekonomisinin uzun vadeli büyüme beklentisini de yüzde 1,9’da korudu.

ABD Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada kararda ABD ile Çin arasında tırmanan ticaret gerilimi, Ortadoğu’da tırmanan gerilim ve büyüme beklentisine yönelik kuşkuların etkili olduğu belirtildi.

Fed Temmuz ayındaki toplantıda 10 yıldan uzun süredir ilk kez faiz indirimine gitmişti.

TRUMP'TAN FED BAŞKANINA 'YÜREKSİZLİK' SUÇLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump Fed'in faiz indirimini yeterli bulmayarak Fed Başkanı Jerome Powell'ı korkaklıkla suçladı. Twitter'den yaptığı açıklamada Trump "Jay Powell ve meslektaşlarında yürek yok. Fed faizleri gelişmiş dünyanın geri kalanının çoğundan daha yüksek tutarak ABD'nin rekabet yeteneğini riske atıyor" dedi.