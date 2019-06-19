ABD Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz oranını değiştirmeyerek 2,50’de sabit tuttu. Fed’in kararının ardından dolar/TL 5,7878 seviyesine çekildi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Haziran ayı toplantısında faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 2,25-2,50 aralığında tuttu. Fed’in kararının ardından Dolar/TL 5,7878 seviyesine kadar çekildi.

Fed’in önceki açıklamalarında yer verdiği faizleri ayarlarken "sabırlı" hareket edeceği ifadesine bugünkü açıklamasında yer vermemesi, ABD Merkez Bankası’nın gelecek ayki toplantıda faiz indirimine gidebileceği şeklinde yorumlandı.

Banka yetkilileri bu yıl için büyüme tahminini değiştirmezken, gelecek yıl için yukarı yönlü revize etti.

Fed’in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon" raporuna göre, 2019 yılı için büyüme tahmini yüzde 2,1 olarak kaldı. Banka gelecek yıl için büyüme tahminini yüzde 1,9’dan 2,0’ye çıkarırken, 2021 beklentisi yüzde 1,8, uzun dönem beklentisini yüzde 1,9 olarak kaldı.