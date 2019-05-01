ABD Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed) faizi değiştirmeyerek yüzde 2,50 seviyesinde tuttu.

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Fed politika faizinde değişikliğe gitmedi. Faiz 2,25-2,50 aralığında kaldı.

Banka iskonto faiz oranını yüzde 3’te bırakan Fed, bankaların Fed bünyesinde tuttuğu rezervler için faiz oranınıysa yüzde 2,40’tan yüzde 2,35’e indirdi.

TRUMP FAİZ İNDİRİMİ ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump dün Twitter'dan paylaştığı mesajda "Eğer faizleri bir miktar indirirsek, örneğin bir puan, ve biraz parasal genişlemeye gidersek ekonomi hızla yükselir" diyerek Fed'e faiz indirimi çağrısında bulunmuştu.