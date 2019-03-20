ABD Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (FED), faiz oranlarında değişikliğe gidilmediğini duyurdu.

ABD Merkez Bankası (FED) faiz oranları değiştirmeyerek 2.25-2.50 aralığında sabit bıraktı.

Fed'in açıklamasında ekonomik büyümenin yavaşladığı belirtilirken faiz artırımının 2021'e kadar yalnızca bir kez yapılmasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada mayıs ayından itibaren hazine bonosunda aylık azalmanın 30 milyar dolardan 15 milyar dolara düşeceği kaydedildi.

ABD Merkez Bankası bu yılın gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) beklentisininse yüzde 2,3'ten yüzde 2,1'e gerilediğini duyurdu.

Fed'in bu yıl içerisinde faiz arttırmayacağını ve bilanço küçültmeyi eylülde bitireceğini açıklamasının ardından dolar/TL 5,43'ler seviyesine geriledi.