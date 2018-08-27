ABD Merkez Bankası araştırması: GSYH 2007 düzeyinin altında, krizden bu yana kişi başı gelir kaybı 70 bin dolar

ABD Merkez Bankası'nın (FED) araştırmasına göre ABD'liler, 2008 ekonomik krizinden sonra kişi başına ortalama 70 bin dolar kaybetti. Uzmanlar, yaşanan kayıpların telafisinin zor olduğunu öne sürüyor.

ABD'nin 2008 ekonomik krizinde yaşanan kayıpları henüz toparlayamadığı ve ABD'li hanelerin 10 yılın ardından krizin etkisinden hala kurtulamadığı belirtiliyor.

Bloomberg haberine göre ülkede gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) 2007'de olduğundan çok daha düşük olduğuna dikkat çekilirken ABD Merkez Bankası'nın (FED) araştırmasına göre kayıpların hiçbir zaman telafi edilemeyeceği öngörülüyor. 2008 krizinin bir ABD'liye ortalama 70 bin dolar kayıp yaşattığı aktarılıyor.

Uzmanlar, krizin ekonomik büyümeyi yüzde 7 oranında olumsuz etkilediğini ifade etti.

Kişi başı GSYH'nin 2007'ye kıyasla yüzde 5 oranında daha düşük olduğu aktarılıyor.