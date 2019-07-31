ABD Merkez Bankası 11 yıl sonra ilk kez faiz indirimine gitti

ABD Merkez Bankası Fed, 2008’den beri ilk kez faiz indirimine gitti. Fed politika faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 2,00-2,25 aralığına çekti.

ABD Merkez Bankası (Fed), 2008 yılından beri ilk kez faiz oranlarını düşürdü.

Fed politika faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 2,00-2,25 aralığına çekti. Faiz indirimine gerekçe olarak "küresel ekonomiye ilişkin kaygılar ve düşük enflasyon" gösterildi.

ABD Başkanı Donald Trump karar öncesinde sosyal medya hesabından "Fed çok düşük enflasyona rağmen, faizler konusunda hiçbir şey yapmıyor. Fed büyük ihtimalle çok az şey yapacak" diyerek küçük çaplı faiz indiriminin yeterli olmayacağını savunmuştu.

Karar öncesi 5,52 seviyesinde bulunan dolar/TL, ilk tepki olarak 5,51 seviyesine geriledi ancak daha sonra yükselerek 5,54 seviyelerine geldi.