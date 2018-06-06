ABD: Menbiç konusunda henüz somut bir takvim yok

Türkiye ve ABD'nin Menbiç konusunda ortak yol haritasında anlaşmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı, somut bir takvimin henüz oluşturulmadığını belirtti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun YPG'nin Menbiç'ten kesin olarak çekileceğini açıklamasına karşılık ABD yetkilileri salı günü yapılan basın toplantısında, çizilen yol haritasının bölgedeki koşullara göre şekil alacağını belirttiler.

Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Menbiç konusunda çizilen yol haritasını onaylayarak kendi aralarında belirledikleri askeri gücün bölgeye gelmesi karşılığında YPG'yi Menbiç'ten çekme konusunda anlaşma sağlamıştı.

Üçüncü aşamada “etnik dağılım ve nüfus göz önünde bulundurularak” yerel yönetim konseyi ve askeri konsey oluşturulacağı belirtiliyor.

Kentin güvenliğini Kasım 2016'dan beri Menbiç Askeri Konseyi'nin sağladığı biliniyor.

Çavuşoğlu, yol haritasının uygulamaya konması için altı aydan az bir süreye ihtiyaç olduğunu belirtti.

Hafta başında Anadolu Ajansı, yol haritasının YPG'nin 30 gün içinde Menbiç'i terk etmesi, 45 gün sonra kenti ABD ve Türkiye'nin ortak yöneteceği, 60 gün sonra ise askeri konseyin güvenliği sağlamasının ardından yerel hükümetin kurulacağını içerdiğini yazmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Anadolu Ajansı'nın raporunun hatalı olduğunu açıklayarak somut bir zaman çizelgesinin henüz oluşturulmadığını, bazı süreçlerin henüz tarih verilemeyecek kadar uzun sürebileceğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, “Menbiç Askeri Konseyi temel olarak Araplardan ve yerlilerden oluşacak, yani doğal olarak mevcut yapıların yerinde kalacağını tahmin ediyoruz, bu konuda uzun vadeli anlaşmaları sağlamak için Türklerle beraber çalışacağız” açıklamasını yaptı.

ABD ve koalisyon güçlerine yakın kaynaklarsa, ABD'nin Menbiç Askeri Konseyi'nden iki birliğin Menbiç'te kalması için Türkiye'yle anlaşmaya çalıştığını iddia ediyor.

