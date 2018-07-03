ABD mahkemesinden skandal karar: Okur yazarlık temel hak değil

ABD mahkemesi, Detroit'te öğretmeni olmayan öğrencilerle ilgili skandal bir karara imza atarak okul bulunmasının yeterli olduğunu, öğretmen olmasının bir zorunluluk olmadığını ve okur yazarlığın 'temel hak' olmadığını açıkladı.

ABD'nin Detroit kentinde öğrenciler eğitime erişimi olmadıkları sebebiyle şikayetçi oldu.

Öğrencilerin anlattıkları ABD'nin yoksul bölgelerindeki eğitim koşullarını ortaya çıkarttı.

'ÖĞRETMEN YOK, ÇATILAR AKIYOR, CAMLAR KIRIK...'

Detroit Metro Times'ın haberine göre öğrenciler okullarında öğretmen bulunmadığını, sınıfların çok kalabalık olduğunu, ders kitabı ve temel eğitim materyallerinden yoksun olduklarını, çatıların aktığını, camların kırık olduğunu, temiz içme suyu bulunmadığını, duvarların küflü olduğunu, okulların böcekli olduğunu, tuvalet kağıdı bulunmadığını, yüksek sıcaklık sebebiyle sınıflarda durulamadığını ve başka benzer sorunlar yaşadıklarını söyleyerek şikayetçi olmuşlardı.

Öğrenciler "sınıflara doldurulduklarını" ve burada kendilerine film izletildiğini belirtirken, bir sekizinci sınıf öğrencisinin yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerine bir ay boyunca öğretmen olmadığı için matematik "öğrettiği" bildiriliyor.

Yedi saat boyunca "okulda" kalan öğrencilerin tutulduğu ortamın "güvensiz, aşağılayıcı ve kaotik bir çevre" olduğu kaydediliyor.

'OKUMA YAZMA TEMEL HAK DEĞİL'

Konuyla ilgili karar veren eyalet, ABD anayasasının "okuma yazmaya" atıfta bulunmadığını, 14. Madde'nin bunu kapsamadığını belirtti.

Geçtiğimiz yıl verilen bu kararın ardından ABD Bölge Hakimi Stephen Murphy III de eyaletle aynı yönde karar alarak okuma yazmanın "temel hak" olmadığını ve okulların varlığının yeterli olduğunu, öğretmen bulunmasının zorunluluk olmadığını duyurdu.

Hakimin açıklamasında "okur yazarlığın önemli olduğu" kabul edilirken, eyaletlerin öğrencilerin açılan okullarda eğitim almasına dair bir yükümlülüğü olmadığı savunuldu.

Söz konusu okulların ağırlıklı olarak yoksul ve azınlık öğrencileri bulundurduğu bildiriliyor.