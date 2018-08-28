'ABD, Macaristan ve Polonya olma yolunda ilerliyor'

ABD'li köşe yazarı Paul Krugman, New York Times'ta yer alan yazısında ABD'nin demokrasi ilkelerini terk etme ve faşizanlaşma konusunda Macaristan ve Polonya'nın izinden gittiğini öne sürdü.

Paul Krugman, New York Times'ta yayımlanan “Neden burada da gerçekleşebilir?” başlıklı yazısında, ABD'nin Polonya ve Macaristan'da olduğu gibi "demokrasi ilkelerini" terk etme yolunda ilerlediğini savundu.

Yazıda, Doğu Avrupa ülkelerinde “bağnazcılığın” yükselişte olduğu vurgulanırken, Avrupa Birliği üyesi olan Polonya ve Macaristan'da demokrasinin halihazırda ölü olduğuna dikkat çekiliyor.

Her iki ülkede de iktidar partilerinin genel seçimlere dayalı sistemi koruduğu, ancak yargı bağımsızlığını, basın özgürlüğünü yok ettiği ve yolsuzluğun kurumsallaştığı hatırlatılırken, ABD'de de gidişatın kolay bir şekilde bu yöne evrilebileceği belirtiliyor. Cumhuriyetçi Parti'nin Polonya'nın iktidar partisi Hukuk ve Adalet ile Macaristan'ın iktidar partisi Fidesz'in ABD'li versiyonu olmaya hazır olduğu ifade ediliyor.

Kuzey Karolina, Georgia ve Batı Virginia gibi eyaletlerde Cumhuriyetçilerin yargıya müdahale ettiği ve Demokrat yerel yöneticilerin hareketlerini kısıtlayacak uygulamaları yürürlüğe soktuğuna dikkat çekilirken, Cumhuriyetçi Parti'nin iktidarını sağlamlaştırmak için "demokratik ilkeleri" kenara atmayı göze alabileceği, particiliğin kurumsal sorumluluğun her alanda önüne geçeceği öne sürülüyor.

Parti içinde bir dönem "ilkeli" olan siyasetçilerin de aynı belirtileri gösterdiği ifade ediliyor.

Donald Trump'ın ABD Başkanlığı'na seçilmesinin “ekonomik kaygılarla” olmadığı, daha ziyade ırkçı yönelimlerden kaynaklandığı belirtilirken, Polonya'da Hukuk ve Adalet Partisi'nin aynı yönelimler dolayısıyla iktidara gelişi örnek gösteriliyor.