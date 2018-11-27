ABD Lübnan'ın Rusya'dan askeri yardım almasına izin vermiyor

Lübnan'ın Rusya'dan askeri yardım almayı değerlendirdiği, ancak askeri işbirliğinden ABD'nin baskısı sebebiyle vazgeçildiği aktarılıyor.

Lübnan basını, Lübnan ordusunun Rusya'dan gelen askeri yardım önerisini ABD baskısıyla geri çevirdiğini yazdı.

El-Ahbar haberinde "ABD'nin Lübnan'ın Rusya'yla askeri işbirliğini engellemekte olduğu açık" denilerek, bunun Rusya tarafından da bilindiği öne sürüldü.

Lübnan ordusu, Rusya tarafından verilen 5 milyon dolarlık mühimmatı kabul etmemişti.

ABD LÜBNAN'A ASKERİ DESTEK SAĞLAMIYOR

Haberde Lübnan ordusunun Rusya yardımını kabul etmemesine karşın, ABD'nin Lübnan'a askeri desteğinin sınırlı olduğu söyleniyor.

İsrail uçaklarının sıklıkla hava sahasını ihlal ettiği Lübnan'ın, kayda değer bir hava savunma programına sahip olmadığı bildiriliyor.

Rusya'nın Suriye'ye verdiği S-300 hava savunma sistemi İsrail'in tepkisini çekmiş, İsrail'in sistemi imha etmeyi düşündüğü aktarılmıştı.