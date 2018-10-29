ABD liderliğindeki koalisyon fosfor bombası kullanmaya devam ediyor

ABD liderliğindeki uluslararası hava koalisyonun Suriye'nin Hacin kasabasına düzenlediği saldırıda uluslararası anlaşmalarla yasaklanan beyaz fosfor bombaları kullandığı aktarıldı.

Suriye Arap Haber Ajansı’nın (SANA) aktardığı habere göre ABD liderliğindeki uluslararası hava koalisyonu, Hacin kasabasına düzenlediği saldırılarda fosfor bombası kullandı.

Yerel kaynaklara dayandırılan habere göre Deyrezzor’un Hacin kasabasına düzenlenen saldırıda uluslararası anlaşmalarla yasaklanan beyaz fosfor bombaları kullanıldı.

IŞİD ile mücadele adı altında saldırıların sürdüren uluslararası koalisyon daha önce fosfor bombası kullanmakla suçlanmış ancak iddiaları yanıtsız bırakmıştı.

Cenova Konvansiyonu’na göre beyaz fosfor mühimmatının sivillere karşı ya da sivillerin yaşadığı bölgelerde kullanılması yasak.

Suriye Dışişleri Bakanlığı ise geçtiğimiz haftalarda Birleşmiş Milletler’e yaptığı başvuruda ABD’nin aynı bölgeye gerçekleştirdiği saldırılarda fosfor bombası kullanımının soruşturulmasını talep etmişti.