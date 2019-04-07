ABD Libya’daki askeri birliklerini çekiyor

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM), Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçler ile Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi üzerine ülkedeki Amerikan askerlerinin çekildiğini açıkladı.

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM), Libya'nın başkenti Trablus çevresinde Halife Hafter'e bağlı güçler ile Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi üzerine ülkedeki Amerikan askerlerinin çekildiğini açıkladı.

AFRICOM resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Libya'daki askeri birliklerin güvenlik gerekçesiyle geçici olarak ülke dışına sevk edildiği duyuruldu.

Libya Ulusal Ordusu, geçen Trablus'un güneybatısındaki birkaç bölgeyi ele geçirdiği açıklamıştı. G7 ülkeleri ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ise bugün birer açıklama yayınlayarak Libya'da yaşanan askeri çatışmaları kınamıştı.