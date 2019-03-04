ABD Kudüs’teki Filistin temsilciliğini İsrail büyükelçiliğine taşıdı

ABD Kudüs’te bulundurduğu Filistin temsilciliğini kapatarak İsrail Büyükelçiliği’ne taşıdı.

ABD Kudüs’teki Filistin temsilciliği olarak hizmet veren Kudüs Başkonsolosluğu'nu kapatarak geçen yıl ABD’nin İsrail Büyükelçiliği olarak açılan binaya taşıdı.

Filistinlilerin tepkisine yol açan karar dün ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamayla duyurulmuştu.

Bakanlık açıklamasında “ABD Kudüs Başkonsolosluğu ile ABD Kudüs Büyükelçiliği tek bir diplomatik misyon olacak şekilde 4 Mart 2019'da birleştirilecek. Bu adım, Bakan Pompeo'nun 18 Ekim 2018'de iki misyon ile ekiplerin birleştirileceğine yönelik duyurusu üzerine atıldı” denilmişti.

Tüm diplomatik işlerin artık Kudüs'ten yürütüleceği belirtilen açıklamada, Gazze ve Batı Şeria'daki işleri ise Kudüs'teki ABD Büyükelçiliği Filistin İşleri Birimi'nin üstleneceği kaydedilmişti.