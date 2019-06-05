ABD, Küba'ya yapılacak seyahatlere yeni kısıtlamalar getirdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Küba'ya yapılacak seyahatlere getirdiği yeni kısıtlamaları, 'ABD’nin bundan böyle Küba’ya yolcu gemileriyle, yatlarla ve özel ya da kurumsal uçaklarla gidenlere vize verilmeyecek' ifadeleri ile duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin artık Küba’ya yolcu gemileriyle, yatlarla ve özel ya da kurumsal uçaklarla gidenlere vize vermeyeceğini açıkladı. ABD, getirdiği kısıtlamalarla Küba'nın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya olan desteğini çekmesini amaçlıyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ' Yönetim Başkan’ın Küba politikasını Küba’ya örtülü turizme son vererek ve gemilere kısıtlamalar getirerek uyguluyor' dedi.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodrigez de sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Rodrigez, kısıtlamaların uluslararası kanuna aykırı olduğunu söyleyerek, 'Bir kez daha başarısız olacaklar.' dedi.

Trump, Nisan ayında da yeni kısıtlamalar getirmiş, kısıtlamalarda Küba hükümeti ve ordusuna ait 180 şirketle ve kurumla alışveriş yasaklanmıştı.