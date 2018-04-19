ABD, Küba'dan umutlu değil: Beklentimiz yok

ABD, Küba'dan umutsuz... Miguel Diaz-Canel'in devlet başkanlığı görevini devralmasının ardından, Beyaz Saray'dan açıklama geldi.

Küba'nın yeni devlet başkanı Miguel Diaz-Canel'in görev yeminini etmesinin ardından, sosyalist adanın yanıbaşındaki emperyalist güç ABD'den açıklama geldi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada; "ABD'nin, Küba halkının yeni 'seçilmiş' lideri altında daha fazla özgürlüğe sahip olacağı beklentisi yok" ifadeleri kullanıldı.

1993 yılında Küba Komünist Partisi'ne katılan Diaz-Canel, göreve geldikten sonraki ilk açıklamasında, kendisine verilen görevin, tarihin kritik bir evresinde devrime olan bağlılığı korumak olduğunu söylemişti.

Yeni devlet başkanı Diaz-Canel, 57 yaşında.