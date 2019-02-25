ABD, Küba'da Anayasa referandumunu hedef aldı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton bugün Küba'da yeni anayasa için düzenlenen referandumu 'meşru değil' sözleri ile hedef aldı. Sosyalist Küba'da bugün düzenlenen referandum ile 9 milyon Kübalının katılımı nda tartışılan Anayasa taslağı oylanıyor.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, bugün Küba'da yeni anayasa için düzenlenen referandumu hedef aldı.

Bolton, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Küba'daki referandumun meşru olmadığını iddia etti.

Bolton, "Küba'da bugün yapılan anayasa referandumu, Küba rejiminin kendi baskı ve tiranlığını örtmek için uyguladığı bir başka taktiktir. ABD, Küba halkının özgürlük ve demokrasi çağrılarını destekliyor" ifadelerini kullandı.

Bolton, daha önceki açıklamalarında da Venezuela'nın yanı sıra Küba ve Nikaragua'da yönetimlerini de hedef almış ve bu ülkedeki vatandaşların “demokrasi çağrılarını desteklediklerini” öne sürmüştü.

Venezuela ordusuna açık darbe girişimi çağrısında bulunan Bolton’un geçtiğimiz ay bir basın toplantısı sırasında elinde tuttuğu defterdeki "5 bin asker Kolombiya'ya" yazılı not tartışma konusu olmuştu.

Sosyalist Küba’da Haziran 2018’de Meclis’e sunulan Anayasa taslağı yaklaşık 9 milyon Kübalının katıldığı tartışmaların ardından bugün referandumda oylanıyor. 11,2 milyon nüfusa sahip Küba’da tüm işyerlerinde, kitle örgütlerinde, okullarda, mahallelerde 1 milyon 700 bin öneri getirildi. Sunulan önerilerde üzerinde durulan başlıklar eşcinsel evliliklerin yasal olarak önünün açılması, yerel yönetimlerin yetkilerinin genişletilmesi, yurt dışında yaşayan Kübalıların adada yapacakları ekonomik yatırımların hukuki çerçevesi, Anayasa’da komünizme atıf ve özel sektör ve maaşlar oldu.