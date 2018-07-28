ABD krizinde Türkiye'den geri adım: 'İlişkileri kurtarmak mümkün'

Rahip Brunson'un serbest bırakılmaması üzerine ABD ile çıkan diplomatik kriz hakkında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın bir yazı kaleme aldı. Yazıda 'ilişkilerin 'kurtarılabileceği' mesajı verildi.

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan, ABD tarafından serbest bırakılması talep edilen ancak hapis cezası ev hapsine çevrilen Rahip Brunson, ABD ve Türkiye arasında siyasi bir krize ve karşılıklı tehdit mesajlarına neden olmuştu.

Bugün ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Daily Sabah gazetesindeki yazısında Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendirdi. Reuters gibi ajanslarda yazının Trump'ın tehditleri üzerine yazıldığının belirtilmesi ise dikkat çekti.

Kalın, yazısında "ABD yönetiminin, Türkiye'nin güvenlik endişelerini anlaması durumunda bu ilişkiyi kurtarmak ve ileri götürmek hala mümkün olabilir" derken konuya ilişkin şöyle devam etti:

"Ancak NATO müttefikimizin, sınırlarımızın içinde ve dışında milli güvenliğimizi tehdit eden adımlarını görmezden gelemeyiz. Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'yle iyi ilişkilere sahip olma niyetinde olabilir. Kuşkusuz bu ilişkinin karşılıklı saygı ve müşterek çıkarlar temelinde gelişmesi halinde bu yaklaşım karşılık bulacaktır ancak Türkiye'yi tehdit etmek, ilişkilere zarar vermek dışında hiçbir sonuca hizmet etmez. Trump yönetimi, gerek ABD —YPG iş birliği gerek ABD 'deki FETÖ şebekesi hakkında idari tasarruflarda bulunabilecek bir pozisyondadır. Bu adımların atılması, karmaşık yasal düzenlemeler gerektirmiyor. Zaten Türkiye hiçbir zaman ABD 'den yasal ve meşru olmayan taleplerde bulunmadı. Nitekim stratejik bir ilişki, sadece bir tarafın talepleriyle şekillenemez. Karşılıklı saygı ve çıkar birliği gerektirir. Hiçbir müttefik, kendi çıkarlarına zarar verecek bir durumu müttefikinin hatırına kabul etmez. Türkiye, nasıl ABD'nin çıkarlarına zarar veren gruplarla çalışmıyor ve bu yapılara yardım-yataklık yapmıyorsa aynı şeyi de ABD 'den bekliyor."