ABD Kongresi'nin Köfrez'e silah satışını engelleme çabaları sürüyor

ABD Kongresi, Başkan Donald Trump'ın Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün’e toplam 8 milyar dolarlık silah satışını bloke etmek için tasarı hazırlıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la gerilimi gerekçe göstererek ulusal acil durum ilan edip Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün’e toplam 8 milyar dolarlık silah satışı için Kongre’yi baypas etme kararı almıştı. ABD Kongresi’yse bu ülkelere yapılması planlanan silah satışını bloke etmek için tasarı hazırlıyor.

Trump yönetimi 24 Mayıs’ta ABD Kongresi’nin ilgili komisyonlarını 22 askeri anlaşma gereği silah satışı gerçekleştireceği konusunda bilgilendirmiş, bu hamle ile ABD'nin başka ülkelere silah satışını gözden geçirmesi uygulamasını baypas etme kararı aldığını göstermişti.

Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nde Kongre üyeleri Trump yönetimi tarafından onaylanan 22 ruhsatın geri çekilmesini ve bu ruhsatların normal bildirim sürecinden geçerek yeniden gönderilmesini öngören bir tasarıyı değerlendiriyor. Söz konusu tasarı ruhsatların Kongre tarafından 30 gün sürecek bir inceleme sürecine tabii tutulmasını da öngörüyor.

Bu kapsamdaki ruhsatlardan bazıları Raytheon ve Boeing Co gibi savunma şirketlerinin Suudi Arabistan’da üretim yapmasına imkan tanıyor.

Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde yer alan Demokrat Senatör Bob Menendez, “Başkan veya Dışişleri Bakanı'nın Kongre incelemesini ve silah satışlarını daha da aşındırmasına izin vermeyeceğimizi göstermek için bugün bu adımı atıyoruz” dedi.

Kongre Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne silah ve askeri teçhizat satışını Cemal Kaşıkçı cinayeti sebebiyle aylardır bloke ediyordu.