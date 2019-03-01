ABD Kongresinden istihbarat servislerine 'Putin’in parasını araştırın' talebi

ABD Kongresi’nin gündeminde bu hafta hem Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar, hem de Putin’in mal varlığının araştırılması talebi vardı.

ABD Kongresi’nin gündeminde bu hafta Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar vardı.

Rosbalt.ru’nun haberine göre bu hafta ABD Kongresinde bir grup temsilci Rus sınır güvenlik görevlilerinin Kerch Boğazı’ındaki davranışlarını “cezasız bırakmamaya” karar verdi. Kerch Boğazı’nda 25 Kasım’da üç Ukrayna askeri gemisi durdurulmuş ve yirmiden fazla denizci gözaltına alınmıştı. ABD’li senatörler bu konuyla ilgili olarak 24 üst düzey Rusya Federal Güvenlik Servisi yetkilisine yönelik yaptırım kararı çıkarılması için yasa teklifi verdiler. Yasada teklifinde Rusya Federasyonu gözaltındaki Ukraynalılar serbest bırakılana kadar istihbarat görevlilerine yönelik yaptırımların sürdürülmesi hükmünü içeriyor.

ABD Kongresi’nin gündemine taşınan bir başka yaptırım teklifi ise Rusya’da petrol üretimi için gerekli ekipman ve teknolojiyi sağlayıcılarına yönelik oldu. Teklifi veren senatörlere göre bu sağlayıcılar doğrudan ya da dolaylı olarak Rusya’daki petrol üretiminin gelişmesine katkıda bulunuyorlar. Bu teklif geçtiğimiz ay Kongre’de görüşülmeye başlanan “Kremlin Saldırganlığına karşı Amerikan Güvenliğini Koruma” yasa tasarısının parçası olarak gündeme taşındı.

Bu yasa teklifleri tartışılırken, Kongre’nin görüşülen çarpıcı bir başka teklif Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili oldu. Demokrat ve Cumhuriyetçi parti temsilcilerinin ortaklaşa verdikleri “Vladimir Putin’le ilgili Şeffaflık hakkında” yasa tasarısı ABD istihbarat servislerinin Putin’in, destekçilerinin ve gizli ilişki çevrelerinin finansal statüsü hakkında rapor hazırlaması talebini içeriyor. Bu talebin gerekçesini ise Rusya liderliğinin Amerikan seçimlerine karıştığı iddiaları oluşturuyor. Pravda.ru’nun haberine göre, ABD’li Kongre üyesi Ellis Stefanic “Putin ve müttefiklerinin iç yüzünü ortaya koyacak olan böyle bir yasa tasarısının yazarlarından biri olmaktan gurur duyuyorum” dedi.