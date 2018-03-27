ABD Kongresi'nde Suudi gerilimi: Yemen müdahalesi tartışılıyor

Suudi Arabistan'ın Yemen'e müdahalesi ABD Kongresi'nde tartışma konusu oldu. Konuyla ilgili tasarının Beyaz Saray tarafından engellendiği söyleniyor.

Suudi Arabistan 2015 yılınan Mart ayında Yemen'e müdahale başlatmış, askeri müdahale 10 binden fazla sivilin ölümüne, sivil altyapının çöküşüne ve salgın hastalıklara yol açmıştı.

Suudi müdahalesi askeri başarı kazanamazken, yaşanan sivil ölümleri gerilim yaratmaya devam ediyor.

Foreign Policy'nin haberine göre geçiğimiz hafta kongrede alınacak bir kararla ABD'nin Suudi Arabistan'ın Yemen harekatına desteğini kesmesi istenecekti.

Kararın Beyaz Saray'ın müdahalesiyle engellendiği, konunun çözümü için ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in devreye girdiği bildiriliyor.

Buna karşın 44 senatör karara destek verirken, ABD Kongresi'nde "Suudi karşıtlığının arttığı" ve Yemen konusunda daha ılımlı bir tasarının hala söz konusu olduğu öne sürülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi yönetimiyle görüşmesinde ilave silah satışları için karar almış ve yapılan kapsamlı silah satışlarıyla övünmüştü.