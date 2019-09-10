ABD Kongresi bugün açılıyor

ABD Kongresi, 6 hafta süren yıllık tatilin ardından bugün yeniden açılıyor. Kongrenin ana gündeminde silah yasası, uluslararası ticaret ilişkileri, göçmen politikaları ve ilaç fiyatları gibi başlıkların olması bekleniyor.

ABD Kongresi, 6 hafta süren yıllık tatilin ardından bugün yeniden açılıyor.

Kongrenin, ülkede Ağustos ayında gerçekleşen silahlı saldırıların ardından silah yasasını ana gündem başlığı olarak ele alması bekleniyor.

BD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'ndan (NAFTA) çekilme durumuna karşılık yeni bir tasarı sunması beklenirken, Avrupa ve diğer bölge ülkeleriyle yeni ticari ve ekonomik anlaşma çalışmalarına da hız verileceği belirtildi.

Kongrenin pahalı ilaç fiyatlarına karşılık ilaç şirketlerinin fiyat düşürmesini ön gören kararlar almayı planladığı kaydedildi.

Cumhuriyetçi ve Demokrat parti vekillerinin ortak bütçe oluşturmak için yeniden çalışmalara başlayacağı belirtildi. Ortak bütçe paketi, Trump'ın Meksika sınırı duvarının inşası için talep ettiği bütçenin Demokratlar tarafından kabul edilmemesi nedeniyle askıya alınmıştı.