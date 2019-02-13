'ABD Kongresi askeri müdahaleyi desteklemeyecek'

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Eliot Engel, ABD Kongresi’nin Venezuela’ya askeri müdahaleyi desteklemeyeceğini söyledi.

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Eliot Engel, Kongre'de yapılan Venezuela konulu oturumun açılış konuşmasında, Kongre'nin Venezuela’ya askeri müdahaleyi desteklemeyeceğini söyledi.

Demokrat Partili Engel, “Başkanın savaş tehditleri ve ABD’nin askeri müdahalesinin bir seçenek olduğu yolundaki imaları konusunda kaygılanıyorum. Şunu açıklığa kavuşturmak isterim ki ABD’nin askeri müdahalesi bir seçenek değildir" dedi.

Kongrenin, ABD ordusunun tüm dünyada ne zaman, nerede ve nasıl kullanılacağına karar verdiğini söyleyen Engel “Ve Kongre, Venezuela'ya askeri müdahaleyi desteklemeyecektir” diye konuştu.

ABD’nin Venezuela’nın petrol şirketi PDVSA’ya uyguladığı yaptırımlarla ilgili olarak ise Engel, “PDVSA’ya yeni yaptırımlar konusunda Maduro’yu sıkıştırma gerekliliğini takdirle karşılıyorum ancak Beyaz Saray, eğer Maduro gelecek haftalarda görevi terk etmezse bu yaptırımların Venezuela halkı üzerindeki olası yankılarını hesaba katmalıdır” ifadelerini kullandı.