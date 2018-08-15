ABD, Konfüçyus Enstitüsü'nü ulusal güvenliğe tehdit ilan etti

ABD Senatörü Ted Cruz, Çince eğitim için Çin Komünist Partisi'nin fonladığı Konfüçyus Enstitülerinin 'akademik özgürlüğe ve ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğunu' belirtti. ABD üniversiteleri yeni ulusal güvenlik yasasıyla birlikte artık Konfüçyus Enstitüsü ve Pentagon'un dil programını birlikte kullanamayacak.

ABD'de Çince eğitim veren üniversiteler, artık Pentagon destekli dil programı veya Çin Komünist Partisi'nin fonladığı Konfüçyus Enstitüsü'nden birini seçmek zorunda.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Pazartesi günü imzaladığı John McCain Ulusal Savunma Yetkisi Yasası'yla birlikte Konfüçyus Enstitüsü'nün programını uygulayan ABD üniversiteleri, Pentagon kaynaklarını kullanamayacak.

ABD Senatörü Ted Cruz, Konfüçyus Enstitülerinin akademik özgürlüğe ve ulusal güvenliğe bir tehdit olduğunu belirtti.

Pentagon ile Konfüçyus Enstitüsü'nün programlarını anlaşmalı bir şekilde beraber uygulayan üniversitelerin başında Arizona State Üniversitesi (ASU) geliyordu.

12'DEN FAZLA ÜNİVERSİTE İKİ PROGRAMI DA KULLANIYOR

Eski Arizona Meclis Üyesi olan ASU görevlisi Matt Salmon, Pentagon'un Konfüçyus Enstitüsü'nü desteklediğini, ulusal güvenliği tehdit edecek bir durum olmadığını öne sürdü.

Salmon'un açıklamalarının ardından Pentagon, ASU ile iletişime geçerek okula kendi programları ve Konfüçyus Enstitüsü'nün programını ayırma talimatı verdi. Pentagon yetkilileri, anlaşmalı program uyguladıklarını doğrularken, Salmon'un açıklamalarının programın “fazla ileriye gittiğinin bir göstergesi” olduğunu ifade etti.

ASU yetkilileriyse üniversitenin yeni Ulusal Savunma Yetkisi Yasası'na uyacaklarını belirtti.

Yeni yasanın iki dil programını da uygulayan 12'den fazla üniversiteyi daha kapsadığı aktarılıyor.

ABD kampüslerinde 100'den fazla, dünyada ise 500'den fazla Konfüçyus Enstitüsü bulunuyor.