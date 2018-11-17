ABD koalisyonunun saldırısında 40 sivil öldü

Suriye Arap Haber Ajansı (SANA), Deyrezzor kırsalında ABD liderliğindeki koalisyonun bugün düzenlediği hava saldırısında çoğunluğu kadın ve çocuk olan 40 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Suriye Arap Haber Ajansı (SANA), ABD liderliğindeki koalisyonun bugün Deyrezzor'un güneydoğu kırsalında bulunan El-Bukaan köyüne hava saldırısı düzenlediğini, saldırıda çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 40 sivilin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Yerel kaynaklara dayandırılan haberde, Deyrezzor'un güneydoğusundaki Hacin kenti ve çevresinde bulunan köy ve kasabalara dün geceden beri süren hava saldırılarında onlarca evin yıkıldığı bilgisine yer verildi.

Yıkılan evlerin enkazı altında kalanlar olabileceği belirtilirken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Suriye, ABD koalisyonun geçen hafta düzenlediği saldırılarda kullanımı BM tarafından yasaklanan beyaz fosfor ve misket bombaları kullandığını bildirmiş, konuyla ilgili uluslararası soruşturma açılmasını talep etmişti.

