ABD Koalisyonu'ndan TSK ve SDG'ye birlik çağrısı

ABD öncülüğünde, IŞİD'e karşı savaşmak bahanesiyle kurulan koalisyon, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) ve YPG'nin öncülüğünde kurulan Suriye Demokratik Güçleri'ni (SDG) eş güdüm içerisinde çalışmaya çağırdı.

Koalisyon'un ABD'li sözcüsü Albay Sean Ryan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "DSG, Türkiye'nin sınırötesi saldırılarına tepki olarak IŞİD'e karşı saldırı eylemlerini askıya aldı" ifadelerini kullandı. "Gerginliği düşürmek için hem Türkiye hem de DSG ile iletişim içinde" olduğunu belirten Ryan, "Amaç, IŞİD'i yenmek için birlik içinde odaklanmamız" yorumunu yaptı.

The SDF temporarily suspended offensive actions against ISIS in response to cross border attacks by Turkey. We have been in communication w/both Turkey and the SDF to de-escalate the situation. Unity of focus on the defeat of ISIS is the Goal!

