ABD Koalisyonu'ndan TSK ve SDG'ye birlik çağrısı

ABD öncülüğünde, IŞİD'e karşı savaşmak bahanesiyle kurulan koalisyon, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) ve Suriye Demokratik Güçleri'ni (SDG) eş güdüm içerisinde çalışmaya çağırdı.
Haber Merkezi
Perşembe, 01 Kasım 2018 19:35

ABD öncülüğünde, IŞİD'e karşı savaşmak bahanesiyle kurulan koalisyon, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) ve YPG'nin öncülüğünde kurulan Suriye Demokratik Güçleri'ni (SDG) eş güdüm içerisinde çalışmaya çağırdı.

Koalisyon'un ABD'li sözcüsü Albay Sean Ryan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "DSG, Türkiye'nin sınırötesi saldırılarına tepki olarak IŞİD'e karşı saldırı eylemlerini askıya aldı" ifadelerini kullandı. "Gerginliği düşürmek için hem Türkiye hem de DSG ile iletişim içinde" olduğunu belirten Ryan, "Amaç, IŞİD'i yenmek için birlik içinde odaklanmamız" yorumunu yaptı.

SDG, bugün yaptığı açıklamada, TSK'nın Tel Abdyad ve Kobani'ye obüs atışlarına tepki olarak, IŞİD'e karşı operasyonlarını durdurduğunu açıklamıştı.