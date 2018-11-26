ABD koalisyonu yine sivilleri hedef aldı

ABD öncülüğündeki koalisyonun Suriye'nin Deyrezzor bölgesindeki bir köye düzenlediği hava saldırısında çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun, Suriye’nin Deyrezzor bölgesindeki Ebu Hasan köyüne düzenlediği hava saldırısında çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Suriye devlet haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, ABD öncülüğündeki koalisyon tarafından Ebu Hasan köyüne düzenlenen hava saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

Enkaz altında kalan çok sayıda sivilin olduğu ve yaralıların durumlarının ağır olduğu belirtilirken, ölü sayısının artmasından endişe edildiği ifade edildi.

Yerel kaynaklara dayandırılan haberde, hava saldırılarının sürdüğü, bu nedenle enkaz altındakileri kurtarma çalışmalarının güçlükle devam ettiği bilgisine yer verildi.

ABD öncülüğündeki koalisyonun, Suriye'nin Deyrezzor bölgesindeki Hacin kentine önceki gün düzenlediği hava saldırısında 9'u çocuk 20 sivilin yaşamını yitirmişti.