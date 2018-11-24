ABD koalisyonu sivilleri hedef almaya devam ediyor: 9’u çocuk 20 ölü

ABD öncülüğünde 'IŞİD'e karşı mücadele' bahanesiyle kurulan koalisyon, Suriye'de yine sivilleri hedef aldı. Suriye'nin Deyrezzor bölgesindeki Hacin kentine yönelik düzenlenen hava saldırısında 9’u çocuk 20 sivilin yaşamını yitirdi.

ABD öncülüğünde "IŞİD'e karşı mücadele" bahanesiyle kurulan koalisyon, Suriye'de yine sivilleri hedef aldı. ABD öncülüğündeki hava koalisyonu güçlerinin Suriye'de Deyrezzor'un doğusunda yer alan Hacin kentine yönelik düzenlediği hava saldırısında aralarında 9 çocuk ve 8 kadının bulunduğu 20 sivilin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Uluslararası hava koalisyonun, Suriye'de sivilleri hedef alan saldırıları her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz gün Deyrezzor bölgesindeki Şaafa köyüne düzenlenen hava saldırısında en az 10 sivilin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Daha önce de Suriye resmi haber ajansı SANA ve Suriye hükümet yetkilileri, ABD öncülüğündeki koalisyonun sivilleri ve altyapı tesislerini hedef alan saldırılar düzenlediği bilgisini geçmiş, bu saldırılarda kullanımı yasak olan beyaz fosfor bombalarının da kullanıldığını gündeme getirmişti.

Son olarak Suriye hükümeti Birleşmiş Milletler'e koalisyonun Deyrezzor'daki saldırılarını incelemek üzere gözlemci heyeti yollanması talebini sunmuştu.