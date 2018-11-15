ABD koalisyonu Deyrezzor'da yine sivilleri hedef aldı

ABD öncülüğünde 'IŞİD'e karşı mücadele' bahanesiyle kurulan koalisyon, Suriye'de yine sivilleri hedef aldı. Koalisyonun bugün sabah saatlerinde Deyrezzor'da gerçekleştirdiği hava saldırısında 17 kişi yaşamını yitirdi.

ABD öncülüğünde 'IŞİD'e karşı mücadele' bahanesiyle kurulan koalisyon, Suriye'de yine sivilleri hedef aldı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın geçtiği bilgiye göre, ABD koalisyonunun bugün sabah saatlerinde Deyrezzor'da gerçekleştirdiği hava saldırısında 17 kişi yaşamını yitirdi.

Moskova'nın da doğruladığı haberde, "Uluslararası koalisyonun, Deyrezzor ilinin doğusundaki Bu-Badran bölgesini hedef alan hava saldırısında 17 sivil yaşamını yitirdi" ifadeleri kullanıldı.

Daha önce de SANA ve Suriye hükümet yetkilileri, ABD öncülüğündeki koalisyonun sivilleri ve altyapı tesislerini hedef alan saldırılar düzenlediği bilgisini geçmiş, bu saldırılarda kullanımı yasak olan beyaz fosfor bombalarının da kullanıldığını gündeme getirmişti.

Son olarak Suriye hükümeti Birleşmiş Milletler'e koalisyonun Deyrezzor'daki saldırılarını incelemek üzere gözlemci heyeti yollanması talebini sunmuştu.