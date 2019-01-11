ABD koalisyon sözcüsü: Suriye’den çekilme başladı

Suriye’deki ABD koalisyonundan yapılan açıklamada ülkeden asker çekilmesi sürecinin başladığı belirtildi.

Suriye’de ABD öncülüğündeki "IŞİD'le Mücadele" koalisyonundan yapılan açıklamada ülkeden çekilme sürecinin başladığı bildirildi.

Reuters’ın haberine göre koalisyondan Albay Sean Ryan “Suriye’den planlanmış çekilmemiz için süreç başladı. Operasyonel güvenlik kaygımız nedeniyle belirli zaman, yer ve birliklerin hareketi konusunda konuşmayacağız” dedi.

Öte yandan RIA haber ajansı, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın ABD'nin Suriye'den çekilme kararını duyurmasına karşın ülkede kalmak istediği izlenimini edindiklerini açıkladığını bildirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova ABD’nin Suriye’den çekilme kararını doğru bulduklarını belirterek, ABD askerlerinin boşaltacağı bölgelerin kontrolünün Suriye hükümetine verilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

