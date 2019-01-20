ABD Kıbrıs üzerindeki silah ambargosunu kaldırmaya hazırlanıyor

Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, ABD'nin Kıbrıs'a 1987'den bu yana uyguladığı silah ambargosunu kısa süre içerisinde kaldıracağını öne sürdü.

Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, ABD’nin 1987’den bu yana uyguladığı silah ambargosunu çok yakında kaldırmaya hazırlandığını açıkladı.

AP haber ajansına konuşan Hristodulidis, ABD Kongresi’nde ambargoyu kaldırmaya yönelik sürecin başladığını belirterek, “Silah ambargosunun kaldırılması, Amerikan yönetiminin Kıbrıs’ı çözüm bulunmamış etnik çatışma merkezi olarak görmediğinin göstergesi olacak” diye konuştu.

ABD VE AB'NİN GÖZÜ ENERJİDE

ABD ve bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, Kıbrıs ve Yunanistan'ın Mısır, İsrail ve Ürdün ile yürüttüğü enerji ortaklığına katılmak istediklerini söyleyen Hristodulidis, "Şahsen Doğu Akdeniz'deki hidrokarbonların, Avrupa Topluluğu için kömür ve çelik neyse o olabileceğini düşünüyorum" dedi.

Washington ve AB'nin, Türkiye'nin karşı çıktığı Kıbrıs hükümetinin doğalgaz arama faaliyetlerine tam destek verdiğini belirten Hristodulidis, Türkiye ile deniz sınırları konusunda müzakere etmeye hazır olduklarını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın "ABD, Kıbrıs’ta Rusya’nın bölgedeki etkinliğine karşı askeri yığınak hazırlığında" açıklamasını değerlendiren Hristodulidis,Kıbrıs kontrolündeki liman ve hava üslerini insani amaçlarla birçok ülkeye açtıklarını savundu.

KUZEY KIBRIS: ADADA HENÜZ ÇÖZÜME VARILMADI

Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanı Kudret Özersay geçen hafta ABD’ye gerçekleştirdiği ziyarette Kıbrıs’ta çözüme varılmadığını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı: “Rumların silah ambargosunun kaldırılması çabalarını artırdığı haberlerini alıyoruz. Rumlara silah ambargosu kaldırılmamalı. Ambargo kararı Kıbrıs’ta barışa ve istikrara katkı sağlamaktı, ancak henüz Kıbrıs sorununa çözüm bulunmadı. NATO üyesi olmayan Rum yönetiminin, ABD’den alacağı silahları Türkiye’ye karşı kullanma ihtimali var. ABD silah ambargosunu kaldırırsa problemli bir durum yaratır.”

Kıbrıs Savunma Bakanı Savvas Angelidis, ağustos ayında ABD Savunma Bakanlığı’nın Avrupa ve NATO politikalarından sorumlu bakan yardımcısı Thomas Goffus ile bir araya gelmiş, Kıbrıs üzerindeki silah ambargosunun kaldırılması konusunda “iyimser” olduğunu açıklamıştı.